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Yerel

Saksıda uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

Adana'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiğini fark etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 04:19:00 -
Saksıda uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

Adana'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Evde yapılan incelemede cinayet bulgusuna rastlanılamazken, ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38014 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evden cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde arama yapan ekipler, cinayet izine rastlamazken, avlu kısmında saksılara ekilmiş 6 kök Hint keneviri buldu. Evdeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hint kenevirlerine el koyan polis, ev sahibi Yaşar K.'yı gözaltına alarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürdü.

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