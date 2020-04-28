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Aktüel

Saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde evinde saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

2020-04-28 16:17:52 -
Saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde evinde saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu kullanmaktan’ ceza yazıldı.


Bir ihbarı değerlendiren Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde bir şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada saksılar içerisinde toplamda 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsa 2313 SKM ve uyuşturucu madde kullanmaktan ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

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