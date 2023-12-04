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Yerel Saklandığı evden polise ateş açan şahıs, operasyonla yakalandı
Yerel

Saklandığı evden polise ateş açan şahıs, operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 15:19:00 -
Saklandığı evden polise ateş açan şahıs, operasyonla yakalandı

Gaziantep'te polise silahla ateş açan şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'te polise silahla ateş açan şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri İ.B'yi durdurmak istedi. Durumu fark ederek kaçan şüpheli, mahalledeki bir eve saklanarak polise ateş açtı.

Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mahallede dron yardımıyla da arama yapan ekipler, zanlının içerisinde bulunduğu eve koçbaşı kullanarak girdi.

Ekipler, İ.B'yi evdeki yatağın altında yakaladı.

Yaklaşık 1,5 saatlik operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında 5 suçtan arama kaydı olduğu öğrenildi.
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