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Spor Sakız fiyatına Süper Lig maçı
Spor

Sakız fiyatına Süper Lig maçı

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını 7 TL olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 12:14:00 -
Sakız fiyatına Süper Lig maçı

Süper Lig’in son 6 haftasında galibiyete hasret kalan ve topladığı 18 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, Ümraniyespor maçından mutlak galibiyet hedefliyor. Tribünlerin tamamını doldurmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, tüm koltukları aynı ücretten satışa sundu. Antalyaspor ve Ümraniyespor taraftarları cumartesi günü 19.00’da oynanacak maçı 7 TL’den izleyebilecek.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

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