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Oruç Sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Oruç

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Mübarek ramazan ayında pek çok kişi ağız kokusunu gidermek için sakız çiğnemenin uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 14:54:00 -
Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayında pek çok kişi gün içerisinde birçok sorunun cevabını araştırıyor. Uzun süreli açlık sebebiyle gün içerisinde ağız kokusu sorunu yaşayanlar olabiliyor. Ağız kokusunu engellemek içinse sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Peki, sakız orucu bozar mı?

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Ağız kokusunu gidermek için oruçluyken sprey ve sakız kullanmanın uygun olup olmadığı konusunda Diyanet İşleri’nin açıklaması şu şekilde: Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

İl il imsakiye
İl il imsakiye

Oruç

İl il imsakiye

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