Sakın bu oyunlara gelmeyin! 100 bin lirasını kaptırdı

Manisa'da yaşayan 36 yaşındaki fabrika işçisi Berat Ü., internet üzerinden tanıştığı ve kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü kadın tarafından 16 bin euro (yaklaşık 100 bin lira) dolandırıldı. Talihsiz işçinin borçlanarak gönderdiği parayı alan kadın kayıplara karıştı.

Evlilik kararı alınca 20 bin euro istedi

Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçi Berat Ü. iddiaya göre, arkadaşlık sitesinde adının 'Fatma' olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Bir süre kadınla yazışan Berat Ü. evlilik kararı aldı ve Türkiye'ye çağırdı. Bunun üzerine kadın, Berat Ü'den 20 bin euro istedi.

Arkadaşları ve akrabalarından 16 bin euro topladı

Genç adam, arkadaşları ve akrabalarından topladığı 16 bin euroyu Bosna Hersek'te bulunan bir bankaya havale etti. Telefondan genç kadına parayı yatırdığını söyleyen Berat Ü. ertesi gün kadına ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu

Yeni Asır'ın haberine göre; gerçek adının Ivo Krstic olduğu öğrenilen kadını defalarca arayan fakat ulaşamayan Berat Ü dolandırıldığını anlayıp polise şikayetçi oldu .

"Parayı ödemek için kredi çektim, perişan oldum"

Berat Ü. "Fatma takma isimli bir kadınla bir ay boyunca telefon ve internetten konuşup arkadaş oldum. Fatma'ya zaman zaman harçlık gönderdim ve kendisiyle evlenmek istediğimi söyledim. O da bana aşık olduğunu ve Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Fakat Türkiye'ye gelebilmek için NATO'ya para yatırması gerektiğini, uçak bileti ve pasaport masraflarının ise çok pahalı olduğunu söyledi, 20 bin euro para istedi. Ancak 16 bin euroyu toparlayabildim ve verdiği hesaba gönderdim. Ertesi gün ise kadına ulaşamadım. Bu olaydan sonra kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Aldığım borç parayı ödemek için kredi çektim, perişan oldum" dedi.