Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kulüpte toplam 4 futbolcu ve 3 antrenörün Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi
SAKARYA (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.