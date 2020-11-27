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Spor Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpte toplam 4 futbolcu ve 3 antrenörün Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:07:21 -
Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAKARYA (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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