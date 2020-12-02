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Spor Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:11:54 -
Sakaryaspor'da 10 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAKARYA (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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