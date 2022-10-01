Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta CANLI İZLE
1.Lig'in 7.haftasında Sakaryaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Milli takım arasının ardından 1.Lig'de heyecan 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Peki, Sakaryaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta CANLI İZLE
Sakaryaspor ime Yeni Malatyaspor bu gün saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı TRT Spor ve beIN Max 1 naklen yayımlayacak.