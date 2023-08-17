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Spor Sakaryaspor, Gençlerbirliği mesaisinde
Spor

Sakaryaspor, Gençlerbirliği mesaisinde

Yeniakit Publisher
2023-08-17 20:25:00 -
Sakaryaspor, Gençlerbirliği mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Gençlerbirliği mücadelesi, 20 Ağustos Pazar günü saat 19.15’de Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Geçen hafta oynan Göztepe maçında lige 3 puan alarak başlayan yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan da 3 puan almayı hedefliyor. Takımın Teknik Direktörü Taner Taşkın ise galibiyetle başladıkları ligi değerlendirdi. Taşkın, “Lige iyi başlamak, üç puanla başlamak bizim için çok çok önemliydi. Göztepe deplasmanı zorluk derecesi çok yüksekti. Allah'a şükürler olsun orayı kayıpsız bir şekilde atlattık. Tabii bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı daha fazla önem taşıyor. Göztepe maçının kazandığımız Göztepe maçının önemini bu maçı daha da fazla göstermemiz gerekiyor. Oyuncular daha fazla performans göstermesi gerekiyor. Özellikle zirveye oynayacaksak Allah'ın izniyle oynuyoruz. İçeride ve dışarıda puansız geçmememiz gerekiyor. Gençlerbirliği galibiyetle başladı, onlar da moralliler bizler de moralliyiz ama tabii ki biz iç saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

“İç sahada onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz”

Taraftarlar hakkında konuşan Taşkın, “Bu hafta da Göztepe maçında gene yerlerine aldılar. Bize deplasmanda destek oldular. Bizler oyuncularla beraber görevlerimizi yerine getirdik. Onlara galibiyet hediye ettik. Şimdi iç sahada onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum. Galip gelseler de mağlup olsalar da futbol öyle bir enteresan yok ki hep son oynadığınız maçta anılıyorsunuz. Yani dün yok sadece bugün var futbolda. Çünkü yedi sekiz haftalık bir seriyi de yakalayabilirsiniz onun sonunda bir mağlubiyet aldığınız zaman herkes o en son oynadığınız mağlubiyeti konuşacaktır. Biz zirve mücadelesi verdiğimiz için her hafta hanemizde puan veya puanlar görmemiz lazım içeride bir dışarıda hiç fark etmiyor. Bu lig kolay bir lig değil zor bir lig her maçın zorluk derecesi daha da yüksek olacak. Özellikle fikstürünüze baktığımız zaman ilk sekiz haftada gerçekten her maç final niteliğinde” diye konuştu.

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