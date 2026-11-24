Ünlü oyuncudan İstanbul Havalimanı'na tam not! Gördüğü detay karşısında hayranlığını gizleyemedi
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Oyuncu Yıldırım Memişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda evcil hayvanlar için oluşturulan özel tuvalet ve dinlenme alanlarına yönelik yaptığı değerlendirmeyle gündem oldu. Havalimanındaki imkanları yerinde inceleyen usta oyuncu, yalnızca yolcuların değil seyahat eden hayvanların da en ince ayrıntısına kadar düşünülmesini takdirle karşıladı.
Ünlü oyuncu Yıldırım Memişoğlu'nun İstanbul Havalimanı'ndaki köpek tuvaletleri için yaptığı yorum dikkat çekti. Memişoğlu, "İstanbul Havalimanı’nda normal tuvaletler falan var. Bir de köpekler için tuvalet var abi. Tuvaletini yapıyor, yemeğini yedikten sonra uçağa binip gidiyor. Medeniyet budur kardeşim." dedi.
Ünlü oyuncu Yıldırım Memişoğlu, İstanbul Havalimanı’nda evcil hayvanlar için ayrılan özel tuvalet alanlarına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Havalimanındaki imkânları inceleyen Memişoğlu, yolcuların yanı sıra seyahat eden hayvanların da düşünülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
"MEDENİYET BUDUR"
Gördüğü manzara karşısındaki şaşkınlığını ve beğenisini samimi sözlerle dile getiren usta oyuncu, "İstanbul Havalimanı’nda normal tuvaletler falan var. Bir de köpekler için tuvalet var abi. Tuvaletini yapıyor, yemeğini yedikten sonra uçağa binip gidiyor. Medeniyet budur kardeşim" ifadelerini kullandı.
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