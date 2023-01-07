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Spor Sakaryaspor, Eyüpspor'dan Bülent Uzun’u transfer etti
Spor

Sakaryaspor, Eyüpspor'dan Bülent Uzun’u transfer etti

Sakaryaspor, Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllığına sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:52:00 -
Sakaryaspor, Eyüpspor'dan Bülent Uzun’u transfer etti

Devre arası hazırlık kampını Antalya’da sürdüren Sakaryaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, 2023 yılının ilk transferini de gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, Eyüpspor formasını giyen sol bek oyuncusu Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent!” ifadelerine yer verildi.

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