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Spor Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı kaç kaç? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı sonucu:
Spor

Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı kaç kaç? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı sonucu:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, evinde Diyarbekirspor'u ağırladı. Futboleverler Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı sonucunu merak etmeye başladı. Peki Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:13:00 - 2022-03-30 17:16:12
Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı kaç kaç? Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçı sonucu:

Sakaryaspor ve Diyarbekirspor, TFF 2. Lig'de karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sakaryaspor, 3-0 kazandı. Maçın golleri Sakaryaspor adına 32' Hurşit, 49' Oğuz, 90' Ali'den geldi. Öte yandan Diyarbekirspor'da İbrahim, 89. dakikada kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup puan durumu

Lider Sakaryaspor’un 71 puanı olurken, Diyarbekirspor’un 35 puanı bulunmakta.

 

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