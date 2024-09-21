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Spor Sakaryaspor başkanına saldıran şahıs yakalandı
Spor

Sakaryaspor başkanına saldıran şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:00:00 - 2024-09-21 12:32:30

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e saldıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e saldıran kişi yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Dün Gökhan İn'in saldırıya uğramasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanıp gözaltına aldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öne sürülen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya kaydedilmişti. Görüntülerdeki kişinin İn ile konuşması sırasında sert üslubu sonrasında tokat atmıştı. Tokat sonrasında İn'in 'kalp sorunum var' demesi ise dikkat çekti.

Saldırgan:

Dinle beni.

İsim kullanmayacaksın.

Basın açıklaması yok abi artık.

Bitti bu işler.

Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin.

Duyuyor musun beni?

Duyuyor musun beni?

Bana bak!

Gökhan İn ise saldırgan şahsa “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek cevap verdi.

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