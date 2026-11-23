Henüz 22 aylık bir bebekken karaciğer nakliyle hayata tutunan Sude Erdoğan, 23 yıl sonra kendisine ikinci bir yaşam şansı veren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın elinden üniversite diplomasını aldı. 2003 yılında annesi Sonnur Erdoğan'ın bağışladığı karaciğerle yaşama tutunan genç kadın, bu kez Başkent Üniversitesi mezuniyet töreninde Haberal'ın karşısına çıktı. Sude Erdoğan'ın yıllar sonra doktoruyla yeniden buluşması, törenin en duygusal anlarından biri oldu.

Sude Erdoğan'ın 23 yıl önce başlayan yaşam mücadelesi, yıllar sonra unutulmayacak bir mezuniyet hikayesine dönüştü. Bir zamanlar hayatını kurtaran doktor, bu kez ona diplomasını verdi.

23 YIL ÖNCE HAYATINI KURTARMIŞTI

Sude Erdoğan'ın Prof. Dr. Mehmet Haberal ile yolları 2003 yılında kesişti. Henüz 22 aylık bir bebekken karaciğer nakline ihtiyaç duyan Sude'ye annesi Sonnur Erdoğan donör oldu. Annesinden alınan karaciğer, Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından gerçekleştirilen operasyonla küçük Sude'ye nakledildi.

Başarılı nakil sayesinde hayata tutunan Sude Erdoğan, çocukluk ve gençlik yıllarını geride bırakarak eğitim hayatını tamamladı. Aradan geçen 23 yılın ardından bu kez ameliyat masasında değil, mezuniyet töreninde Haberal'ın karşısına çıktı.

DİPLOMASINI HAYATINI KURTARAN DOKTORUN ELİNDEN ALDI

Başkent Üniversitesinin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamlayan Sude Erdoğan, diplomasını Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın elinden aldı. Yıllar önce yaşamını kurtaran doktorla bu kez mezuniyet sevincini paylaşan Erdoğan için tören, sıradan bir üniversite mezuniyetinden çok daha fazlasını ifade ediyordu. 23 yıl önce kendisine yeni bir hayat veren Haberal, bu kez eğitim hayatının tamamlanmasının ardından diplomasını uzattı.

"O BENİM MANEVİ DEDEM"

Sude Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile arasındaki bağın yıllar içinde doktor ve hasta ilişkisinin çok ötesine geçtiğini söyledi. Haberal'dan "manevi dedem" diye bahseden genç kadın, diplomasını onun elinden almanın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı: “Bana ikinci bir yaşamın kapılarını açan aynı insanın elinden diplomamı almak, hayatımın en anlamlı ve gurur verici anlarından biri oldu. Bana verilen ikinci hayatın değerini üreterek, çalışarak ve insanlara dokunarak göstermek istiyorum.”