Kayseri'de şaşkına çeviren kaza! Otomobili yol ortasında bırakıp gittiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu, aracı yolun ortasında bırakarak bölgeden uzaklaştı. Trafiğin aksamasına neden olan otomobil çekiciyle kaldırılırken, polis sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi’nde ilginç bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 EK 318 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yolun ortasında kaldı. Kazanın ardından sürücü ve beraberindeki yolcu, otomobili bulunduğu yerde bırakarak uzaklaştı.
VATANDAŞ POLİSE İHBAR ETTİ
Otomobilin yolu kısmen trafiğe kapatması üzerine çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde güvenlik tedbirleri aldı.
Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, otomobili terk eden sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.