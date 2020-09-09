Sakaryalılara yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erol Mütercimler hakkında, Sakaryalılarla ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Atabek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, imam hatip okulları mensuplarına ilişkin söylediği sözlerle tepki çeken Mütercimler hakkında, Sakaryalılara yönelik sözleri dolayısıyla da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Atabek, mesajında, "Katıldığı bir televizyon programında imam hatip camiasına, sonrasında ise Sakaryalı vatandaşlarımıza yönelik hakaretler savuran Erol Mütercimler hakkında İl Başkanımız Sayın Yunus Tever ile suç duyurusunda bulunduk. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Tever de sosyal medya hesabından Mütercimler'in Sakaryalılarla ilgili "hadsiz ve küstahça" ifadelerde bulunduğunu kaydederek, Milletvekili Atabek ile suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.