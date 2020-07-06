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Aktüel

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:40:49 -
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.
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