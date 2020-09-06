Sakarya'da yamaç paraşütü tutkunlarının görsel şöleni büyüledi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 235 rakımlı Kırantepe'de yamaç paraşütçülerinin sunduğu görsel şöleni vatandaşlar ilgiyle izledi.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, yamaç paraşütçülerini izlemek için Kırantepe'ye geldi.

Vatandaşlar, burada hem piknik yaptı hem de gökyüzünde süzülen yamaç paraşütçülerini ilgiyle takip etti.

Fenomen Hava Sporları Kulübü Derneği kurucu eğitmeni Abdullah Yıldız, AA muhabirine, Kırantepe'de hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yamaç paraşütüne Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldız, "Gökyüzünü renkleriyle şenlendiren yamaç paraşütlerini görenler yakından izlemeye geliyor." dedi.

Yamaç paraşütünün açık havada yapıldığı için virüs tehlikesi bulunmadığını savunan Yıldız, bu nedenle vatandaşların bu spora daha çok ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yıldız, vatandaşların kendilerinden bilgi aldığını ve ikili uçuşlar yaptığını anlatarak, "Biz de bu sporu onlara daha rahat bir şekilde aktarma fırsatı buluyoruz. O nedenle çok mutluyuz. Bugün yaklaşık 200 ziyaretçimiz vardı. Uçuş için gelen yaklaşık 60 pilot vardı. Sakarya Serdivan bölgesinde Türkiye'nin en büyük uçuş okulu organizasyonu yapılıyor. İlgi günden güne artıyor." diye konuştu.