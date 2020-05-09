Sakarya'da yakalanan suç örgütü üyesi 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'da iş yerlerinden haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Arifiye ilçesinde bir iş yeri sahibinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, iş yerlerinden haraç almak amacıyla kurulan organize suç örgütüne üye oldukları tespit edilen 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve tüfek de ele geçirildi.
Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.