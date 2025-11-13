  • İSTANBUL
Yerel Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Yerel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Sakarya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, özel iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kocaali ve Adapazarı ilçelerinde operasyon düzenlendi. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ikamet eden S.K. (39) isimli şüphelinin, evinde iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 29 kök kenevir bitkisi, bin 650 gram kubar esrar maddesi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 1 adet vantilatör, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 16 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Adapazarı ilçesinde ise M.K. (24) isimli şahsın ev ve aracında yapılan aramada ise; 425 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. ve M.K. isimli iki şahıs tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 

