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Aktüel

Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 18 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:21:46 -
Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 18 kişiye para cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek açılan kahvehanede oyun oynayan 18 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Akyazı ilçesinde denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, açık olduğundan şüphelendikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Baskında, iş yeri içerisinde 17 kişinin oyun oynadığını tespit eden ekipler, kapatma yasağına uymayan kahvehane sahibiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 17 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 56 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.


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