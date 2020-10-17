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Aktüel Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı
Aktüel

Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:52:42 -
Sakarya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın lastiği, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Gölkent yolu Şehit Hacı Uzun Caddesi mevkisinde Mustafa Peker'in kullandığı slaj yüklü 26 ACS 758 dorse plakalı tırın lastiği patladı.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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