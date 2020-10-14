Sakarya'da şantiyede üzerinden silindir geçen kişi öldü
İş makinesini kullanan sürücü gözaltına alındı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerinden silindir geçen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir şantiyede çalışan Halil Çerçi, üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Çerçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş makinesini kullanan sürücü gözaltına alındı.