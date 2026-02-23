  • İSTANBUL
Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!
Yerel

Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'taki ADARAY durağı yakınında Recep K. (54), dini nikahlı eşi Nurcan G'ye (49) henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla ateş etti. Recep K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan G. ile Recep K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

