Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!
Halk sağlığını tehlikeye atmamak ve koronavirüsün yayılmasını önlemek adına 4 şehirde, maskesi sokağa çıkmak yasaklandı. Peki ama hangi şehirlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Sakarya'da maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Maskesiz sokağa çıkmak dolaşmak Sakarya'da yasak mı? İşte merak edilen detaylar...
Sakarya, Kayseri, Burdur ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.
"Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.
alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğide belirtildi.