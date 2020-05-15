  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Gündem

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Halk sağlığını tehlikeye atmamak ve koronavirüsün yayılmasını önlemek adına 4 şehirde, maskesi sokağa çıkmak yasaklandı. Peki ama hangi şehirlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? Sakarya'da maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Maskesiz sokağa çıkmak dolaşmak Sakarya'da yasak mı? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:56:00 -
Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Sakarya, Kayseri, Burdur ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

"Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.

alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğide belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı