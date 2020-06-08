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Yerel

Sakarya’da koruma altında olan ‘Şakayık çiçeği’ bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesi yaylalarında yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin 800 TL olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:34:12 -
Sakarya’da koruma altında olan ‘Şakayık çiçeği’ bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesi yaylalarında yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin 800 TL olduğu açıklandı.


Antalya, Burdur ve Denizli gibi bir çok ilde yetişen şakayık çiçeğine vatandaşlar Hendek ilçesi Dikmen Yaylasında da rastladı. Çiçeği gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaylada yaptıkları incelemenin ardından yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeğini koruma altına aldı. Koparılması yasak olan ve para cezası uygulanan çiçeklerin bulunduğu bölgelere tabela asıldı.


Çiçeği koparmanın cezasının ise 61 bin 800 TL olduğu belirtildi.

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