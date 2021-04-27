Sakarya'da 'kenevir' hamlesi!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Atıl durumdaki alanları ekime hazırlayarak verimli hale getireceklerini aktaran Yüce, "Sakarya'nın verimli topraklarının bir karışının dahi atıl durumda olmayacak, üretimdeki yerini alacak. Arifiye ilçesindeki 350 dekarlık atıl arazide yetiştirilecek endüstriyel kenevir üretimi ve kurulacak fabrikayla istihdama katkı sağlayacağız. Geçen yıl Alancuma'da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kenevir üretmenin yanı sıra işleme alanıyla da şehrin ekonomisine katkı sunulacağını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"17 dekarlık alanı ürettiğimiz kenevirin işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması için kullanacağız. Faaliyete geçirmeyi planladığımız kenevir işleme fabrikasıyla aynı zamanda şehrimizin istihdamına da katkı sağlamayı düşünüyoruz. Alancuma’da bulunan arazimizle toplamda 450 dekarlık endüstriyel kenevir alanına sahip olacağız. Sakarya'mızda atıl tarım arazisi kalmaması ve bu verimli toprakların tekrar üretime kazandırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"

Öte yandan Yüce, Akyazı ilçesinde kurulacak; üniversite öğrencileri, üretici, çiftçi, yatırımcı ve ihracatçıların faydalanacağı, çalışma hayatı dışında kalmış iş gücü, tarımsal üretimde girişimci ve meslek yeterliliği olan nitelikli tarım işçisi olarak yetiştirilecek "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" alanında incelemelerde bulundu.

Tarımın beşiği Sakarya’yı devam eden projelerin tamamlanmasıyla Türkiye’de ve dünyada ön sıralara taşıyacaklarını dile getiren Yüce, topraksız üretim modeli ile örnek bir seracılık faaliyetini hayata geçireceklerini kaydetti.

Yüce, 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız üretimi gerçekleştirecek serayı inşa edeceklerini belirterek 7 bin kamyon dolgu malzemesi ile araziyi üretime elverişli hale getireceklerini söyledi.

Şehrin toprağını en iyi şekilde değerlendirirken aynı zamanda yeni tarımsal üretim anlayışıyla Türkiye’ye örnek olacaklarını aktaran Yüce, "Bu doğrultuda sürdürdüğümüz çalışmaların neticesinde topraksız ve jeotermal ısıtmalı üretim ile şehrimizi tarım konusunda en ön sıralara taşıyacağız. MARKA desteği ile kuracağımız tesisimizde örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerinden birisi şehrimizde yer alacak. Aynı zamanda kendi alanında Türkiye’de de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez hizmete açıldıktan sonra üretim serasında dekar başına 45 ton domates üretilecek. Üst düzey teknolojinin kullanılacağı serada tüm sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.