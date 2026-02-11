  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!” Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem Sakarya’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi
Gündem

Sakarya’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi

Sakarya’da istinat duvarının çökmesi sonucu çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, bazı daireler hasar gördü ve bir araç toprak altında kaldı.

Sakarya Serdivan'da sabah saatlerinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.

 

Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı
Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı

Gündem

Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı 2 kişi tutukladı

Sakarya'da dehşet: Bu sefer avcı av oldu
Sakarya'da dehşet: Bu sefer avcı av oldu

Yerel

Sakarya'da dehşet: Bu sefer avcı av oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23