Sakarya’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi
Sakarya’da istinat duvarının çökmesi sonucu çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, bazı daireler hasar gördü ve bir araç toprak altında kaldı.
Sakarya Serdivan'da sabah saatlerinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.
Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.