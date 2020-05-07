Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da korona virüs salgınıyla beraber evde kalan vatandaşlar, bahçelerine, balkon ve çatılarına fide ve tohum ekerek sebze yetiştiriyor. Bu durum fidecilere olan talebi de arttırdı.

Çin’de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs salgının başlamasıyla vatandaşlar kendi ürünlerini yetiştirmek istiyor. Köylerde yaşayanların yanı sıra şehirlerde yaşayan vatandaşlarda balkonlarına ve çatılarına saksılarda fide ve tohum ekerek ürün yetiştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" çağrısında bulunurken vatandaşlar, adeta ürün yetiştirme seferberliği başlattı.

Akyazı’da zirai ürünler ve fide satışı yapan Engin Kaya, korona virüs salgını nedeniyle sebze fidelerinde büyük artış yaşandığını söyledi. Bahçesi olmayan vatandaşın balkonlarda veya evlerinin kapısında saksılarda ürün yetiştirdiğini belirten Kaya, "Salgınla birlikte evde daha çok vakit geçiren vatandaş, kendi sebzesini üretmek istiyor. Fide talebi çok. Yetişmekte güçlük çekiyoruz. En çok domates, biber, salatalık ve patlıcana ilgi var. Çilek ve karpuz da satılıyor" dedi.