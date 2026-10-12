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Gündem Sakarya’da feci zincirleme kaza: AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir dava arkadaşıyla birlikte vefat etti
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Sakarya’da feci zincirleme kaza: AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir dava arkadaşıyla birlikte vefat etti

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Sakarya’da feci zincirleme kaza: AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir dava arkadaşıyla birlikte vefat etti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Geyve-Taraklı kara yolu üzerinde tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karıştığı feci bir zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün AK Parti Geyve ilçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

 

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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