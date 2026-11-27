MUHAMMED KARAHAN: "FİLİSTİN'E KARŞI ORADA BİR ZULÜM VAR" Fenerbahçe taraftarı olan Muhammed Karahan, Beşiktaş'ın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısında ve Türk takımımızın, Beşiktaş'ın yanında elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Keşke Batum'a gidebilseydik ama evimiz buraya yakın. Beşiktaş'ı desteklemeye buraya geldik. Dün cidden çok gurur veren, mutlu edici bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.