İçerideki altyapı krizini çözmek yerine dünyayı karıştırmaya odaklanan ABD, doğa olayları karşısında bir kez daha çaresiz kaldı. Şükran Günü tatilinde etkili olan şiddetli fırtına ülkenin doğu ve orta kesimlerini vururken, Pasifik kıyılarında dev gelgit dalgaları hayatı durma noktasına getirdi.

ABD'de Şükran Günü tatilinde etkili olan fırtına nedeniyle özellikle Doğu Yakası'nda 835 binden fazla hane elektriksiz kalırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.

Gündemde yer alan habere göre, fırtına nedeniyle başta Pensilvanya, Maryland, Virginia olmak üzere bölgedeki birçok eyalette toplam 835 bin 278 hane elektriksiz kaldı.

Öte yandan FlightAware isimli internet sitesine göre, ülkede fırtına nedeniyle 400'den fazla uçuş iptal edilirken 2 binin üzerinde uçuşta rötar yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Virginia'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı ve New York'taki LaGuardia Havalimanı da dahil bazı havalimanlarında geçici olarak uçuşları durdurdu.

İKİ EYALETTE ACİL DURUM

New Jersey eyaletinde ve New York'un bazı bölgelerinde fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi.

Fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde su baskınları da meydana geldi.

PASİFİK KIYISINDA ‘KİNG TİDES’ ETKİSİ

Öte yandan ülkenin Batı Yakası olan Pasifik kıyılarında da "King Tides" adı verilen hava olayı yaşanıyor.

Bölgede dalga yüksekliği 2 metreyi aşarken San Diego ve Los Angeles arasındaki tren seferleri iptal edildi.

California'da son 1 haftadır Ay ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin aynı hizaya gelerek su seviyesini yükseltmesiyle meydana gelen ve aşırı gelgite yol açan "King Tide" olayı görülüyor.

Yetkililer, bu yıl, okyanusu ısıtan ve deniz suyunun hacminin artmasına sebebiyet veren süper El Nino olayının, bu etkileri daha da şiddetlendirdiğini belirtiyor.

King Tide nedeniyle California'nın kuzeyindeki Bay Area’da, kıyı şeridindeki Pacifica, Mill Valley, Larkspur, Sausalito ve Corte Madera şehirlerinde bazı evler ve caddeler sular altında kaldı.