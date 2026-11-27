Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı. En fazla kontenjan ayrılan ilk 5 alan, 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu. Hazırlık eğitimi için başvurular, 9 Aralık'ta başlayacak, 15 Aralık salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.

Buna göre 2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

Başvurular, 9 Aralık'ta başlayacak, 15 Aralık salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.

Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 ALAN

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi.

Bu kapsamda en fazla kontenjan ayrılan ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek.

Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.

Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 4 Şubat 2027'de, yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar 15 Şubat 2027'de ilan edilecek.

Asıl adayların kayıt başvuruları 5 Şubat'ta başlayıp 11 Şubat 2027 perşembe günü saat 16.00'da sona erecek. Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16 Şubat 2027'de başlayıp 19 Şubat 2027 cuma günü saat 16.00'da tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 22 Şubat 2027'de başlayacak.

Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar "personel.meb.gov.tr" adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar "akademi.meb.gov.tr" adresinden yapılacak.

Adaylar kontenjan listesine "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor.