Fırtına hayatı felç etti: Yarım milyon insan elektriksiz kaldı!
ABD'nin doğu kıyılarında etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve sağanak yağış pek çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin doğu kıyılarında etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve sağanak yağış pek çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
ALTI EYALETTE SU BASKINLARI VE HASAR North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinin kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına ve kıyıya vuran şiddetli dalgalar su baskınlarına neden oldu. Fırtınanın vurduğu yerleşim yerlerinde çok sayıda ağaç devrilirken çeşitli bölgelerde maddi hasar meydana geldi.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ULAŞIMDA AKSAMALAR Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle altyapı ve ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Bölge genelinde yarım milyonun üzerinde abone elektriksiz kalırken, hava yolu ulaşımında da çok sayıda uçuşta gecikme ve iptaller kaydedildi.
TARİHİ YÜRÜYÜŞ İLK KEZ ERTELENDİ Olumsuz hava koşulları New York'taki geleneksel etkinlikleri de etkiledi.
Kentte Şükran Günü dolayısıyla düzenlenen ve gelenekselleşen yürüyüşün, beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarihinde ilk kez ertelendiği bildirildi.
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