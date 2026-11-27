"Bir başka olay da çevremizde birkaç tane kreş, okul, lise ve kolej gibi eğitim yerleri var. Bunların yıl sonu şenliklerinden gelen gürültüden dolayı ben önce belediyeyi aradım. Belediye bana valiliği aramamı söyledi. Bunun üzerine valiliği aradım. Valilikten bana bunların izin dahilinde çalıştıklarını söylediler. Ben de gerekçe olarak tamam, eğlenebilirler, bunlar neticede bizim çocuklarımız ancak çevreyi rahatsız etmemeleri lazım. Bunun üzerine valilikteki kadın bana, ‘O zaman 112'yi arayın, gelsinler yerinde tespit etsinler' dedi. Ben de bunun üzerine 112'yi aradım. Bir vatandaş olarak böyle durumlarda ilgili birimleri arama hakkım olduğunu düşünüyorum. Sadece ben kendim için değil, burada camide bile namaz kılarken cemaatin rahatsız olduğunu duydum. Dolayısıyla ekip nasıl geldi, ne zaman geldi bilmiyorum. Ekip geldiğinde gürültü olmayabilir, o anda müzik sesi kesilmiş olabilir. Ben bunu bilemem ki. Asılsız ihbar diye bana 18 bin TL ceza yazmışlar" dedi.