“BEN BU CEZAYI ÖDESEM DAHİ BİR OLAY GÖRDÜĞÜMDE YENİ ARAYACAĞIM” Kendisine verilen 18 bin TL'lik cezaya itiraz dilekçesi verdiğini ve yapılan işlemin yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen Duru, "Orada belgenin altında ‘İtiraz hakkınız var' diye yazıyordu. Ben de adliyeye gidip itiraz dilekçesi verdim. Bu işin bu kadar uzayacağını da düşünmedim. Beni dinlemeden bana 18 bin TL ceza yazmışlar. 70 yaşına gelmiş bir insanım. Ne diye asılsız ihbar yapacağım. Burada ben sadece kendimi düşündüğüm için değil, bu ve benzeri olaylarda diğer vatandaşlar da mağdur olmasınlar istiyorum. Elbette ki asılsız ihbar yapan kişiler olmuş olabilir. Ama beni aynı kategoriye koymak adaletsizlik diye düşünüyorum. Beni dinlemelerini istiyorum en azından. Ben emekli, ailesiyle geçinen bir insanım. Evet, serbest olarak da çalışıyorum ama bir başka vatandaş için 18 bin lira büyük para. Bugün ben o paradan ziyade yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yoksa para bir şekilde ödenir. Eğer hak etmişsem tabii ki öderim. Trafik cezası yiyorum, ödüyorum. Bir başka ceza olduğunda ödüyorum. Bunu da öderim. Ama burada beni dinlemeden hakkımda böyle bir karar almaları bana çok garip geldi. Ben bundan sonra şunu düşünüyorum, o zaman ben herhangi bir olay gördüğümde, bir yaralanma olduğunu, bir kavga çıktığını veya daha vahim hadiseler yaşandığını gördüğümde 112'yi aramamalı mıyım. Ben bu cezayı ödesem dahi yine arayacağım. Çünkü ben vatandaş olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum" diye konuştu.