Sakarya'da fabrikada patlama meydana geldi! İşte olay yerinden ilk görüntüler!
Hendek'te üretim yapan Oba Makarna Fabrikası'nda büyük patlama yaşandı. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerinden gelen fotoğraflar patlamanın şiddetini ortaya koydu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede üretim yapan Oba Makarna Fabrikası'nda bilinmeyen bir nedenle patlama yapandı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Fabrikaya tüm ilçelerden itfaiye ekipleri ile onlarca ambulans sevk edildi. yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Fabrikadaki yangına müdahale edildi.
Öte yandan fabrikadan gelen fotoğrafla rpatlamının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.