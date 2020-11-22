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Aktüel Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti
Aktüel

Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:20:51 -
Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020-KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Saat 10.00'da kapılarını kapatan sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları ekip otolarına bindirerek sınavın yapıldığı okullara getirdi.

Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan vatandaşlar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Adaylar, kendilerine yardımcı olan emniyet ekiplerine teşekkür etti.

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