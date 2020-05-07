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Aktüel

Sakarya'da bina yangını

Yeniakit Publisher
2020-05-07 04:37:33 -
Sakarya'da bina yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.

Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

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