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Spor Sakarya'da 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası başladı
Spor

Sakarya'da 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:52:43 -
Sakarya'da 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyona, federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptı.

Turnuvanın ilk gününde kızlar kategorisindeki müsabakalarda Kocaeli, Antalya, İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan 36 sporcu mücadele etti.

İlk gün müsabakaların ardından sıralamalar şöyle:

17 yaş altı kızlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Damlanur Sönmüş, 3. Yağmur Sönmüş ve Naz Gökkaya.

Turnuva, yarın yapılacak erkekler kategorisi müsabakalarıyla sona erecek.

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