Sakarya'da 15 çiftçinin sulama motoru ve sistemleri çalındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 15 çiftçinin arazisinde kurulu sulama motoru ve sulama sistemleri çalındı.

Safibey Mahallesi'nde ekili biber ve domatesleri kontrol etmek için araziye giden Gürol Doğan, sulama motoru sistemlerinin olmadığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Geyve İlçe Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ayak izi ve parmak izi alarak soruşturma başlattı. Bölgede 15 çiftçinin sulama motoru ve sistemlerinin çalındığı belirlendi.

Safibey Mahallesi muhtarı Mustafa Tur, gazetecilere yaptığı açıklamada, her dönem bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesini isteyen Tur, şunları söyledi:

"Bu gece hırsızlar yine arazilerimizde 15 çiftçimizin canını yaktı. Yaklaşık 40-50 bin liralık sulama motoru ve sulama sistemi çalarak, çiftçilerimizin emeklerini bir gecede yok ettiler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce olmak üzere tüm yetkililerden Geyve-Bayat alternatif yolu ve Geyve-Pamukova bağlantı yoluna MOBESE kamera konulmasını talep ediyoruz. Hasat zamanı başta olmak üzere, her dönem arazilerimizde hırsızlık olayları bitmek bilmiyor. Bu işe bir 'dur' denilmeli, çiftçilerimizin emekleri korunmalı."