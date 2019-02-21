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Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon metreküp içmesuyu arıtıldı

Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu musluklara ulaştırdıklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:54
Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon metreküp içmesuyu arıtıldı

Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu musluklara ulaştırdıklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, 2018 yılında 10 arıtma tesisiyle 86 milyon metreküp birinci sınıf içme suyu sağladıkları bilgisini verdi.



SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, kaliteli ve sağlam malzemelerle şehir genelinde nitelikli bir içme suyu altyapısı inşa etmek, vatandaşların musluklarına Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu ulaştırmak için hayata geçirdikleri projeler ve gerçekleştirdikleri çalışmalarla ortaya koydukları hedef doğrultusunda ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi. Keleş, “İçme suyu hatları inşa etmenin yanı sıra su kaynaklarımızı korumak için ciddi yatırımlar yapıyor, teknolojik açıdan son derece donanımlı arıtma tesislerini şehrimize kazandırıyor, süreçleri dikkatli bir şekilde takip ediyor, laboratuvar çalışmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.



Şehir genelinde son 10 yıl içerisinde 1,3 milyarlık altyapı yatırımı yaptıklarının altını çizen Dr. Rüstem Keleş, “İnsan ve tabiat odaklı yaklaşımımız suyu olabilecek en iyi şekilde musluklara ulaştırmayı ve atık suları yine üst seviyede arıtarak deşarj etmeyi gerektiriyor. Özellikle içilebilir su kaynakları üzerinde çok sayıda tehdidin olduğu bir dönemde son derece dikkatli olmak, 100 yıl sonrasını düşünmek gerekiyor. Şehrimizin dört bir yanını dev su kaynaklarıyla kuşatacak Akçay Barajı, Ballıkaya Barajı ve Çamdağı Barajı gibi projeler bu yaklaşımımızın eseri. İnşallah bunlardan ilki olacak olan Akçay Barajı’nın su tutması ve şehrimize su sağlamasıyla birlikte şehrimizin içme suyu geleceğine yönelik yeni bir sayfa açılmış olacak” diye konuştu.



Keleş, “Vatandaşlarımızın musluklarına Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu ulaştırıyoruz. Bu konuda iddialıyız. Şehrimizde suya yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmalar da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülkemizde Bakanlık tarafından incelenen 193 içme suyu arıtma tesisi arasında yer alan Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz revizyon ihtiyacı bulunmayan 3 tesisten birisi olmuştu. Yılın her günü, her saati, her anı kontrol altında tuttuğumuz içme suyu arıtma tesislerimizde, 2018 yılında toplam 86 milyon metreküp suyu dünya standartlarında arıtarak vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdık. Yeni tesisler inşa etmek için çalışmalarımız sürüyor. Sakaryamız’a dünyanın önde gelen ülkelerinin şehirleriyle aynı kalitede içme suyu sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:54
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