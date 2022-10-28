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Spor Sakarya sağlık personeli atama sayısı branşları 2022
Spor

Sakarya sağlık personeli atama sayısı branşları 2022

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel ataması gerçekleştirecek. Sağlık çalışanları ise branş dağılımı ve başvuru sürecini araştırıyor. Süreçle ilgili heyecan yaşanırken Sakarya'ya kaç personel atanacağı ve branş dağılımıyla ilgili paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 14:51:00 -
Sakarya sağlık personeli atama sayısı branşları 2022

Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlık personeli atamasına ilişkin başvuru takvimi ve branşlara yönelik henüz açıklama yapılmadı. Ancak Sakarya’ya ataması gerçekleşecek sağlık çalışanı bilgisiyle ilgili AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever açıklama yaptı.

Sakarya sağlık personeli atama sayısı branşları 2022

Tever sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığımız 2022 yılı için 45/A maddesine göre Sakarya’mıza toplamda 925 sözleşmeli Tıbbi Sekreter, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuşma Terapisti ile Fizyoterapist gibi alanlarda sağlık personeli atayacak" dedi.

 

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