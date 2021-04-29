  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sakarya Orman Müdürlüğü İklimlendirme kabini alacak
Ekonomi

Sakarya Orman Müdürlüğü İklimlendirme kabini alacak

Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında Kullanılmak Üzere İklimlendirme Kabini alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:12:00 -
Sakarya Orman Müdürlüğü İklimlendirme kabini alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında kullanılmak üzere İklimlendirme Kabini alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Erdoğan'a büyük şok!
Medya

Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! "İntihar edeceğim"

Yılmaz Erdoğan, kendisini “O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim” diye tehdit eden Nur..
Biden'ın küstahlığıyla ilgili Başkan Erdoğan talimatı verdi
Siyaset

Biden'ın küstahlığıyla ilgili Başkan Erdoğan talimatı verdi

Kukla ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘soykırım’ iftirası AK Parti MKYK’da etraflıca değerlendirildi. Başkan Erdoğan toplantıda konuyla ilgili net ..
Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor
Spor

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay