Sakarya Orman Müdürlüğü İklimlendirme kabini alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında kullanılmak üzere İklimlendirme Kabini alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

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