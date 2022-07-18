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Yaşam Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:
Yaşam

Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:

Sakarya’da şiddetli rüzgar sebebiyle denize girmenin yasak olup olmadığı, güncel hava durumu merak konusu oldu. Peki, Sakarya’da yarın hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 21:34:00 -
Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:

Sakarya’da şiddetli rüzgar tatilcilerin denize girmeleri konusunda güçlük yaşattı. Bu sebeple güncel hava durumu merak ediliyor.

Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:

Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

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