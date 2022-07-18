Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:
Sakarya’da şiddetli rüzgar sebebiyle denize girmenin yasak olup olmadığı, güncel hava durumu merak konusu oldu. Peki, Sakarya’da yarın hava nasıl olacak?
Sakarya’da şiddetli rüzgar tatilcilerin denize girmeleri konusunda güçlük yaşattı. Bu sebeple güncel hava durumu merak ediliyor.
Sakarya denize girmek yasak mı? Sakarya hava durumu:
Sakarya'nın sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.