Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: 'Sorun Türkiye'de değil, sende!'
Gündem

Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: ‘Sorun Türkiye’de değil, sende!’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye’yi her fırsatta kötüleyerek ABD hayaliyle yanıp tutuşanların, gittikleri yerde de "zırlamaktan" başka bir iş yapmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi. ABD’de yaşayan bir Türk kadını, sürekli şikayet eden bu tiplere tokat gibi bir cevap vererek, "Sorun Türkiye’de değil, sorun sende" dedi.

Gittikleri yerde de huzur bulamıyorlar

Türkiye’den "burası bitti" diyerek kaçan ama gittikleri ABD veya Avrupa ülkelerinde de sürekli ağlayan kesime yönelik sert eleştiriler içeren video sosyal medyada gündem oldu. Videoda konuşan kadın, Türkiye’yi beğenmeyip yurtdışına çıkanların aslında birer "ergen" gibi davrandığını ve hiçbir şeyden memnun olmadıklarını vurguladı.

"Sürekli zırlıyorlar"

Konuşmacı, Türkiye’de "işsizlik var, torpil var" diye şikayet edenlerin ABD’ye geldiklerinde de "hayat yok, arkadaşlık yok" diyerek sızlanmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kişilerin asıl sorununun yaşadıkları ülke değil, kendi karakterleri olduğunu ifade eden kadın şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

"Türkiye’de ağlıyordun, ABD’ye geldin yine ağlıyorsun. Sorun Türkiye’de değil, ABD’de değil, Avrupa’da değil. Sorun sende! Sen nereye gitsen mutlu olamazsın çünkü ne istediğini bilmiyorsun."

 

Medeniyeti kafe köşesinde oturmak sanıyorlar

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, müzmin muhaliflerin "sosyal hayat" anlayışı oldu. Konuşmacı, bu kişilerin gelişmiş ülkelerdeki imkanları (tenis sahaları, kütüphaneler, spor alanları) kullanmak yerine, sadece kafe köşelerinde oturup dedikodu yapmayı sosyal hayat sandıklarını ve çalışmaya gelince "hayat bitti" diye sızlandıklarını dile getirdi.

 

"Bu insanlardan uzak durun"

Videonun sonunda, yurtdışında başarılı olmak isteyenlere de seslenen kadın, sürekli şikayet eden, negatif enerji yayan ve sadece "zırlayan" bu tiplerden uzak durulması gerektiğini, aksi takdirde bu kişilerin çevresindekileri de aşağı çekeceğini hatırlattı.

Okur

Sorun Türkiye'de bunları vatandaşlıktan cikaracak...

Can

Abla Galiba sen çok başarılısın profesör mü oldun yoksa dünyanın en iyi bilim adamı mı biraz daha şişirsen Amerika patlar ya abla Tamam o dediklerin doğru buradaki 40 yaşındaki ergenler oraya gitti onlar da mutlu olsun ne yapalım en beğendikleri ülkedeler sen de orada kal mutlu ol bize ne
