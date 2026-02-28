Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: ‘Sorun Türkiye’de değil, sende!’

Gittikleri yerde de huzur bulamıyorlar

Türkiye’den "burası bitti" diyerek kaçan ama gittikleri ABD veya Avrupa ülkelerinde de sürekli ağlayan kesime yönelik sert eleştiriler içeren video sosyal medyada gündem oldu. Videoda konuşan kadın, Türkiye’yi beğenmeyip yurtdışına çıkanların aslında birer "ergen" gibi davrandığını ve hiçbir şeyden memnun olmadıklarını vurguladı.

"Sürekli zırlıyorlar"

Konuşmacı, Türkiye’de "işsizlik var, torpil var" diye şikayet edenlerin ABD’ye geldiklerinde de "hayat yok, arkadaşlık yok" diyerek sızlanmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kişilerin asıl sorununun yaşadıkları ülke değil, kendi karakterleri olduğunu ifade eden kadın şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

"Türkiye’de ağlıyordun, ABD’ye geldin yine ağlıyorsun. Sorun Türkiye’de değil, ABD’de değil, Avrupa’da değil. Sorun sende! Sen nereye gitsen mutlu olamazsın çünkü ne istediğini bilmiyorsun."

Medeniyeti kafe köşesinde oturmak sanıyorlar

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, müzmin muhaliflerin "sosyal hayat" anlayışı oldu. Konuşmacı, bu kişilerin gelişmiş ülkelerdeki imkanları (tenis sahaları, kütüphaneler, spor alanları) kullanmak yerine, sadece kafe köşelerinde oturup dedikodu yapmayı sosyal hayat sandıklarını ve çalışmaya gelince "hayat bitti" diye sızlandıklarını dile getirdi.

"Bu insanlardan uzak durun"

Videonun sonunda, yurtdışında başarılı olmak isteyenlere de seslenen kadın, sürekli şikayet eden, negatif enerji yayan ve sadece "zırlayan" bu tiplerden uzak durulması gerektiğini, aksi takdirde bu kişilerin çevresindekileri de aşağı çekeceğini hatırlattı.