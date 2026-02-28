  • İSTANBUL
4 Suriyeli öldü çok sayıda yaralı var İran'a ait füze Süveyda'yı vurdu
Gündem

4 Suriyeli öldü çok sayıda yaralı var İran'a ait füze Süveyda'yı vurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 Suriyeli öldü çok sayıda yaralı var İran'a ait füze Süveyda'yı vurdu

İran’dan fırlatılan bir füzenin Suriye'nin Süveyda iline düşmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İran'dan fırlatılan bir füzenin, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İran'a ait bir füze Suveyda ilindeki sanayi bölgesine düştü.

Düşen füze nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı.

Yaralanan siviller, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

