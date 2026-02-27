  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti. Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya'da adeta hayat durma noktasına geldi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla, Almanya genelinde yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketinde çalışan 100 bin işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle saat 03.00 itibarıyla iş bıraktı.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ülkede otobüs, metro ve tramvay seferleri büyük oranda iptal edilirken milyonlarca yolcu, yarın sabaha kadar sürecek grevden etkilendi.

Yolcular alternatif ulaşım yolları aramak zorunda kalırken, sendika yönetimi talepler karşılanmazsa grevlerin dozunun artırılacağı mesajını verdi.

Greve ilişkin açıklama yapan Ver.di Sendikası Genel Sekreteri Frank-Michael Munkler, grevlerin başarıyla başladığını belirterek "Otobüs ve trenler şu an hangarlarda bekliyor. İşverenler, pazartesi günü yapılacak ikinci tur görüşmelerde artık müzakere edilebilir somut bir teklifle masaya gelmek zorunda. Eğer geri adım atmazlarsa sokaklara çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 2 Şubat'ta yapılan ilk büyük 24 saatlik uyarı grevinde ulaşım neredeyse tamamen durmuş, trafik yoğunluğu rekor seviyelere ulaşmıştı.

 

Sendikanın talepleri

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek için çalışma haftasının kısaltılmasını, vardiya düzenlemelerinde değişiklik yapılmasını ve gece ve hafta sonu mesaileri için daha yüksek ikramiye verilmesini talep ediyor.

Bavyera, Brandenburg, Saarland ve Thüringen eyaletlerinde ise bu taleplere ek olarak doğrudan maaş artışı isteniyor.

Öte yandan, şehir içi ulaşımda kaos yaşanırken Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile Alman Makinistler Sendikası (GDL) arasında uzun süredir devam eden krizde uzlaşmaya varıldı.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, gelecek iki yıl boyunca demir yollarında grev yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre, demir yolu çalışanlarının maaşlarına iki aşamada toplam yüzde 5 zam yapılacak ve Nisan 2026'da 700 avroluk tek seferlik ödeme gerçekleştirilecek. Sözleşme, 2027 sonuna kadar geçerli olacak.

