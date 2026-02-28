  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran korkusu marketlere akın ettirdi: Her yer talan edildi, marketler boşaldı Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak! Ortadoğu alev alev: Irak hükümetinden kınama geldi ve sahanın kullanılmasını reddetti! Ortadoğu'yu sallayan iddia: ABD'nin İran'a saldırısı sonrası Ayetullah Ali el-Sistani fetvayı geri çekti Gündemi altüst edecek tanıtım videosu! Galatasaraylılar ayağa kalktı! Fatih Terim'i... İran'a saldırı sonrası Mahmud Ahmedinejad'la ilgili gündemi altüst edecek iddia Ortadoğu'da ateş büyüyor: Hedef Türkiye'yi kuşatmak.. Turgay Yazıcı’dan sert açıklama Korkunç tablo ortaya çıktı: Tam 23 milyon ton heba edildi! Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele
Spor
5
Yeniakit Publisher
Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele

Juventus Yönetimi, Galatasaray'a elenmesine rağmen Teknik Direktör Luciano Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

1
#1
Foto - Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele

30 Ekim 2025 tarihinde Juventus'un başına geçen Luciano Spalletti'nin kontratı bu sezonun ardından tamamlanıyordu. Takımın ligde istikrarsız sonuçlar alması ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaşanan hüsrana rağmen yönetimden sürpriz bir karar geldi.

#2
Foto - Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele

Luciano Spalletti'yle yola 2 yıl daha devam edileceği öğrenildi. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Juventus taraftarları, Galatasaray maçının ardından kötü sonuca rağmen takımı alkışlamıştı. 5-2'lik ilk maça rağmen Juventus, Galatasaray karşısında rövanşı uzatmalara taşımayı başarmıştı.

#3
Foto - Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele

Juventus Yönetimi'nin Luciano Spalletti ile yola devam kararı alması ayrıca takımdaki birçok isme de mesaj niteliğinde...

#4
Foto - Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele

66 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezonun planlamasını da gönül rahatlığıyla yapabilecek. Birçok futbolcu için sezon sonuna kadar gösterilecek performanslar, onların kaderini etkileyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar
Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

ABD ve İsrail, İran'ı vurmasının ardından Katar, Kuveyt ve BAE hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23