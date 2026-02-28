Herkes şaştı bu işe: Galatasaray'a elenmenin ödülünü aldı! 2 yıllık mukavele
Juventus Yönetimi, Galatasaray'a elenmesine rağmen Teknik Direktör Luciano Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
30 Ekim 2025 tarihinde Juventus'un başına geçen Luciano Spalletti'nin kontratı bu sezonun ardından tamamlanıyordu. Takımın ligde istikrarsız sonuçlar alması ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaşanan hüsrana rağmen yönetimden sürpriz bir karar geldi.
Luciano Spalletti'yle yola 2 yıl daha devam edileceği öğrenildi. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Juventus taraftarları, Galatasaray maçının ardından kötü sonuca rağmen takımı alkışlamıştı. 5-2'lik ilk maça rağmen Juventus, Galatasaray karşısında rövanşı uzatmalara taşımayı başarmıştı.
Juventus Yönetimi'nin Luciano Spalletti ile yola devam kararı alması ayrıca takımdaki birçok isme de mesaj niteliğinde...
66 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezonun planlamasını da gönül rahatlığıyla yapabilecek. Birçok futbolcu için sezon sonuna kadar gösterilecek performanslar, onların kaderini etkileyecek.
