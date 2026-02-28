  • İSTANBUL
Gündem Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti
Gündem

Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

İran'a yönelik saldırıların ve Tahran'ın misilleme kararının ardından Türk Hava Yolları'ndan önemli bir karar geldi.

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Orta Doğu'daki 10 ülkeye seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orta Doğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir."

Ayrıntılar hazırlanıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

İrandan mollalar temizlensin rejim yıkılsın yıllardır pkk ya destek veren molla rejimi çökmeli hepsi soylarıyla beraber asılsın daha geçen ay 30 bin vatandaşını katletti bu mollalar hepsine idam . Turkiyenin önü açılır güçlenir
