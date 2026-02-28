Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti
İran'a yönelik saldırıların ve Tahran'ın misilleme kararının ardından Türk Hava Yolları'ndan önemli bir karar geldi.
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Orta Doğu'daki 10 ülkeye seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Orta Doğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir."
Ayrıntılar hazırlanıyor...